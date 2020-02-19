РИАМО - 19 фев. В здании в городе Ожерелье городского округа Кашира выставили на аукцион помещение для аренды, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.
Площадь нежилого помещения составляет 62,6 квадратных метра. Оно расположено на улице Советская, дом 20.
«Помещение имеет отдельный вход и предназначено под вид деятельности, не запрещенный действующим законодательством РФ. Срок аренды составляет десять лет», – говорится в сообщении.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 марта 2020 года.
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