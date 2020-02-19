РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. Юнармейцы подмосковного Подольска рассказали воспитанникам детсада №43 об оружии и воинских званиях РФ, сообщается в группе «Юнармия | Г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Юнармейцы отряда «Рубеж» в среду, 19 февраля, посетили воспитанников детсада №43 «Лучик». Ребята показали детям макет автомата Калашникова, пистолета Макарова, их сборку-разборку и познакомили воспитанников детсада со званиями вооруженных сил РФ», – говорится в сообщении.

Также юнармейцы рассказали о юнармейском движении, показали презентацию о создании школьного отряда и вместе с воспитателями провели Веселые старты для дошкольников.