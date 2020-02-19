РИАМО (МЫТИЩИ) – 19 фев. Центр культуры и досуга «Марфино» в городском округе Мытищи проводит конкурс масленичных кукол, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Центр культуры и досуга «Марфино» приглашает всех активных и творческих жителей нашего округа принять участие в конкурсе на лучшую масленичную куклу «Вот, блин, жених». К участию в конкурсе допускаются куклы высотой 1 метр, сделанные из безопасного материала, снабженные конструкцией, обеспечивающей устойчивость изделия», – говорится в сообщении.

В прошлом году жители округа боролись за звания самой креативной и самой красивой масленичной куклы. Победительницу гордо нарекли Марфеницей, в этом году ей ищут жениха. Для участия в конкурсе необходимо до 20 февраля отправить письмо с ФИО участника на почту Mbuk.marfino@mail.ru с темой «Жених для Марфеницы» и принести свою работу до 25 февраля в ЦК «Марфино».

«Все работы будут выставлены на оценку жюри и зрителей на масленичных гуляниях 29 февраля. Итоги конкурса будут подведены 29 февраля на массовых гуляниях. Всем участникам вручаются дипломы. Победители получат ценные призы», – отмечается в сообщении.