РИАМО - 19 фев. Победители викторины на портале «Узнай Москву» получат билет на экскурсию в один из 20 уникальных памятников архитектуры, включая посольские особняки, доступ в которые закрыт в обычное время, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

В 2020 году Дни исторического и культурного наследия пройдут в юбилейный, 20-й раз. Для москвичей подготовлена обширная программа экскурсий в самые разные объекты культурного наследия, а также уникальные маршруты по историческим улицам.

«Попасть в самые недоступные памятники, в том числе посольские особняки, смогут победители специальной викторины, стартующей 20 февраля», – сказал руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

По его словам, правильно ответить на все вопросы удастся только настоящим знатокам московской истории и архитектуры. Подсказки можно найти в статьях на портале «Узнай Москву».

Победителями станут первые 1,6 тысячи человек, которые успешно пройдут два этапа викторины. На первом они продемонстрируют знание истории и особенностей памятников архитектуры столицы, а на втором – посетят и сфотографируют некоторые из них.