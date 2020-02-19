РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 фев. Музейно-выставочный комплекс из подмосковных Люберец одержал победу в интеллектуальной игре «РосКвиз», комплекс получил звание лучших из лучших знатоков истории, героев и памятных воинских дат современной России, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого местного отделения партии «Единая Россия».

В среду в рамках нового формата информационной работы сторонников партии «Единая Россия» прошла пятая волна интеллектуальных игр «РосКвиз», посвященных Дню защитника Отечества. Три команды городского округа Люберцы «МГЕР», «Ветеран» и «МВК» боролись за звание лучших из лучших знатоков истории, героев и памятных воинских дат современной России.

«На участие заявились представители разных возрастных категорий. В интеллектуальном соревновании приняли участие активисты «Молодой Гвардии Единой России», члены совета ветеранов и сотрудники музейно-выставочного комплекса, которые по результатам пяти раундов одержали победу с небольшим отрывом от соперников», – сказала председатель совета сторонников горокруга Люберцы Ирина Мартынова.

Модератором «РосКвиза» выступил исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Беловодский.

«Вопросы, которые сегодня прозвучали, тематические. Они приурочены к празднованию Дня защитника Отечества. «РосКвиз» – игра не из простых. От этого еще интереснее сам процесс. Сегодня я попробовал себя в роли ведущего, хотя всегда являюсь участником и знаю, какого это, когда одерживаешь победу!» – сказал Беловодский.

Напомним, что в ноябре прошлого года команда «Любера» одержала уверенную победу в финале игры «РосКвиз» в Коломне.