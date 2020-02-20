РИАМО - 20 фев. В городском округе Луховицы в четверг в 15:00 состоится открытие клуба «Активное долголетие» на базе комплексного центра социального обслуживания населения, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Клуб откроется в рамках реализации проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие» по адресу: Луховицы, улица Советская, строение 9Б.

«Клуб включает в себя несколько направлений – от спорта до творчества. Люди старшего поколения в клубе смогут активно и с пользой проводить время – заниматься физкультурой, йогой, скандинавской ходьбой, танцами, пением, творчеством, играть в настольные спортивные игры», – говорится в сообщении.

Также в клубе пожилые жители региона смогут изучать компьютерную грамотность, смотреть фильмы, посещать бассейн, ездить в туристические поездки по историческим и культурным местам Подмосковья.