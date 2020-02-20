РИАМО - 20 фев. Министр инвестиций и инноваций Московской области Наталья Егорова проведет встречу с бизнес-сообществом в Павловском Посаде в четверг, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Встреча с бизнесом пройдет в доме культуры «Павлово-Покровский» на улице Большая Покровская, дом 15. Начало в 10:00.

«Одной из основных опор экономического роста Московской области является малое и среднее предпринимательство. Именно предприниматели помогают нам создавать рабочие места, а налоговые отчисления от организаций позволяют совершенствовать социальную сферу и благоустраивать города», — сказала Егорова.

Она добавила, что развитие бизнеса является одним из наиболее важных приоритетов работы правительства региона.

На встрече предприниматели обсудят поиск земельных участков или помещений для развития бизнеса, существующие федеральные и региональные меры поддержки бизнеса, а также процедуру их получения, возможности продвижения продукции и выход на экспорт, развитие производительности труда на предприятиях, профессиональную подготовку кадров и другие темы.