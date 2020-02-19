РИАМО (МЫТИЩИ) – 19 фев. Мытищинцы заняли 5 призовых мест на конкурсе специалистов в сфере местного самоуправления Московской области, сообщается на сайте администрации горокруга.

В среду в Мособлдуме состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области - 2019». В этот раз мытищинцы заняли 5 призовых мест в разных номинациях.

«В этом году на конкурс было подано порядка 40 заявок. Больше всего их поступило из городского округа Мытищи – от муниципального образования приняли участие в конкурсе 7 человек, пятеро из которых заняли призовые места. Церемонию награждения провели представители правительства Московской области, Мособлдумы, общероссийского конгресса муниципальных образований», – говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте, конкурс проводится советом муниципальных образований Московской области уже в двенадцатый раз. В нем принимают участие сотрудники администраций муниципальных образований Подмосковья, а также депутаты и руководители органов территориального общественного самоуправления.

«Первое место в номинации «Лучший специалист в сфере информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления» заняла руководитель подразделения пресс-службы администрации городского округа Мытищи Оксана Посаженникова. Третье место в номинации «Лучший специалист в сфере организационного, правового и кадрового обеспечения деятельности органов местного самоуправления» - Ирина Седова, начальник отдела по организационной и представительской работе управления делами администрации горокруга Мытищи», – говорится в сообщении.



В номинации «Лучший руководитель органа территориального общественного самоуправления», как и в прошлом году весь призовой пьедестал заняли мытищинцы, и тем самым, повторили и закрепили успех. Победителем стал председатель ТОС «Шараповка» Александр Доронин, серебряным призером – председатель ТОС «Центральный» Галина Навценя, на третьем месте - председатель ТОС «Спутник» Мария Тябут.