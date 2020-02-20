РИАМО - 20 фев. По распоряжению правительства России, подписанному премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, с четверга временно приостанавливается въезд в страну китайских туристов, работников и студентов, следует из документа, размещенного на сайте правительства РФ.

«С 00 часов 00 минут местного времени 20 февраля 2020 года временно приостановить пропуск граждан Китайской Народной Республики через государственную границу Российской Федерации, въезжающих на территорию Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности, а также в частных, учебных и туристических целях», - говорится в распоряжении.

Также МВД и его территориальные органы с 19 февраля временно приостановили прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в Россию в частных и учебных целях гражданам КНР.

Вспышка новой коронавирусной инфекции случилась в конце пошлого года в китайском городе Ухань. Заболевание стало быстро распространяться, зараженные есть по всему миру. На сегодняшний день данное заболевание выявлено более чем у 75 тысяч человек. Из них 2 тысячи зараженных умерли. Более 15 тысяч человек вылечились от коронавируса.