РИАМО (МЫТИЩИ) – 19 фев. Подопечным центра реабилитации инвалидов «Мечта» в городском округе Мытищи рассказали об истории праздника 23 февраля, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Ежегодно в России 23 февраля отмечается День защитника Отечества. В СССР праздник имел другие названия – День Красной Армии, День Советской Армии и Военно-морского флота. Об истории праздника, о знаменитых русских полководцах и советских военачальниках, а также о важнейших победах нашей страны узнали получатели социальных услуг 18 февраля в Мытищинском центре реабилитации инвалидов «Мечта», – говорится в сообщении.

В ходе арт-часа «Празднует февраль Армии рожденье…» слушатели ознакомились с интересной информацией не только из рассказа библиотекаря МАУК «БИЦ», но и из предложенных книг и тематических видеосюжетов. С помощью стихов и песен был создан необходимый настрой, а после – проведен мастер-класс, в ходе которого участники праздника создали яркие поделки в разных техниках. В конце мероприятия были выданы книги по запросу, поступившему ранее.