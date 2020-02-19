РИАМО - 19 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил балерин Анну Прудникову, Ольгу Иванову и Майю Запыленову, которые заняли второе место на Международном фестивале танца Tanzolymp в Берлине.

Трио девочек – учащихся Красногорского филиала Московского губернского колледжа искусств – исполнили на фестивале два танца. В средней возрастной категории балерины завоевали серебряный кубок.

«Аня, Оля и Майя, поздравляю вас с достойным результатом на международном конкурсе! Наше балетное трио выиграло серебро на фестивале танца Tanzolymp в Берлине. Девочки – воспитанницы красногорского Губернского колледжа искусств. В начале года у них открылось долгожданное здание школы «Вдохновение», – написал Воробьев в «ВКонтакте».

Губернатор пожелал всем ученикам успеха.

«Старайтесь, и все у вас получится! Только вперед!» – заключил глава Подмосковья.

Tanzolymp – один из самых престижных международных конкурсов, который проходит под патронатом Ассоциации классического балета и под эгидой ЮНЕСКО. XVII Международный фестиваль танца Tanzolymp прошел в Берлине с 13 по 17 февраля 2020 года. Участие в нем приняли 970 юных артистов.