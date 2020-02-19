РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. Мужчине, который убил своего собутыльника в поселке Подольска, грозит до 15 лет лишения свободы, сообщила «РИАМО в Подольске» старший помощник прокурора Ольга Бочевер.

Следственным отделом по Подольску Главного следственного управления СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства гражданина З., 1980 года рождения.

«Предварительным следствием установлено, что в одной из квартир поселка Молодежный в ходе распития спиртных напитков между С. и З. произошла ссора, переросшая в драку. Другой участник – гражданин И. в ходе драки, используя нож, нанес им не менее одного удара. Так, он нанес удары в грудь гражданину З., причинив ему повреждения несовместимые с жизнью, повлекшие смерть. Таким образом, И. совершил убийство. Подольским городским судом в отношении И. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы», - сказала Бочевер.

В настоящее время следователем указанного следственного органа по делу проводятся следственные мероприятия, направленные на установление дополнительных обстоятельств совершенного преступления. Надзор за уголовным делом Подольской городской прокуратурой обеспечивается.