РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 фев. Соревнование по лыжным гонкам «Мытищинская лыжня – 2020» пройдет 29 февраля в мытищинском лесопарке, сообщается на сайте администрации горокруга.

«29 февраля 2020 года в Мытищинском лесопарке (вход рядом с Т-образным перекрестком: Олимпийский проспект – улица Угольная) при благоприятных погодных условиях запланировано проведение соревнований по лыжным гонкам «Мытищинская лыжня – 2020». К участию в соревнованиях допускаются все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний», – говорится в сообщении.

При регистрации в день соревнований при себе необходимо иметь копии или оригиналы паспортов (свидетельств о рождении), медицинскую справку о состоянии здоровья от врача. До 15:00 28 февраля 2020 года обязательна предварительная онлайн регистрация по ссылке.