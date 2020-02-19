РИАМО – 19 фев. Россияне часто пренебрегают услугами интерьер-дизайнеров, при этом большинство опрошенных граждан впоследствии остаются недовольны ремонтом в своем жилище, передает Nation News.

Специалисты отрасли считают, что нельзя отказываться от услуг дизайнера при планировании устройства жилья нельзя.

«Вы видите дырку в зубе и считаете, что в эту дырку можно напихать чего угодно. То же самое происходит в интерьере — работа с дизайнером от работы самостоятельной отличается тем, что первый видит картинку в целом, а те, кто сам занимается ремонтом, рассматривают отдельные позиции», — считает член Объединения декораторов интерьеров России, основатель дизайн-бюро IT-DECOR Ирина Татарникова.

Она отметила также, что есть и другие сложности, с которыми поможет справиться опытный дизайнер, — стыковки, узлы, полы и стены.

При этом, по ее словам, обращаться к специалисту нужно в начале пути, а не тогда, когда владелец жилья уже столкнулся с неприятными нюансами ремонта.

Как отметил дизайнер интерьера Алексей Лазар, при обращении к дизайнерам люди часто забывают, что специалисты решают также вопросы технического плана.

«Часто люди, прибегнувшие к услугам дизайнера, нанимают его лишь для авторского надзора. Это совпадение цветов, фактур и прочего от той идеи, которая была задумана. А технический — это именно инженерная работа. Даже если вы наняли строительную бригаду без дизайнера, то наймите стороннюю компанию, которая будет осуществлять технический надзор», — посоветовал Лазар.