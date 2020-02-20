РИАМО – 20 фев. Один из крупнейших российских застройщиков - ГК ФСК - ввел в эксплуатацию 498 тысяч квадратных метров недвижимости в Московской области за 2019 год, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Уже 15 лет ФСК занимается строительством объектов любого уровня сложности в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калужской областях и Краснодарском крае. Силами компании выполняется проектирование и возведение объектов, работы финансируются в основном за счет собственных средств.

В портфель ГК ФСК входит более 10 реализованных проектов в Московском регионе. В прошлом году их перечень пополнился корпусами в ЖК «Скандинавский» в Мытищах, квартале «Сколковский» в Одинцовском округе, ЖК «Римский» в Ленинском округе.

Квартал «Скандинавский» находится в 15 минутах езды от станции метро «Медведково». В деревне Бородино в пешей доступности от лесного массива реализован проект с авторской архитектурой в скандинавском стиле и шведскими планировками. Территория ЖК огорожена и охраняется. В настоящее время все четыре корпуса «Скандинавского» сданы в эксплуатацию, продолжается выдача ключей будущим новоселам.

ЖК «Сколковский» располагается по соседству с инновационным центром «Сколково». Покупателям предлагается жилье класса «комфорт+» в экологически чистом районе Московской области. Десять из 13 корпусов уже сданы, строительство остальных продолжается. Квартал находится в 15 минутах ходьбы до наземного метро, здесь создана полноценная инфраструктура для детей и взрослых, оборудованы вместительные паркинги.

«Римский» - жилой квартал в неоклассическом стиле, место, где изысканная итальянская архитектура сочетается с продуманной инфраструктурой. ЖК с социальными и бытовыми объектами находится в поселке Развилка, куда можно добраться за 15 минут на транспорте от станции метро «Домодедовская».

Особое внимание при планировке территории квартала «Римский» уделили организации общественных пространств - жилые зоны здесь отделены от внутриквартальных проездов и инфраструктурных объектов. Двухуровневая структура - изюминка проекта, которая позволяет жителям иметь приватную благоустроенную территорию.

В ЖК «Римский» реализовали уникальные форматы квартир - двухэтажные и двухуровневые, с мансардой и эркером, с окном в ванной комнате. Также доступны классические планировки. При желании можно выбрать квартиру с дизайнерской отделкой и меблировкой.

Жилые корпуса в составе первой очереди уже сданы в эксплуатацию. В настоящее время возводится вторая очередь, планируется, что ее сдадут в текущем году.