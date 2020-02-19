РИАМО - 19 фев. В Государственном военно-техническом музее в Черноголовке 23 февраля откроется выставка, посвященная легендарному оружейнику, создателю автомата АК-47 Михаилу Калашникову, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Выставка расскажет о человеке, прославившем Родину и свое имя настолько, что некоторые государства разместили АК-47 на своих государственных флагах, как символ борьбы за свободу», - говорится в сообщении.

На выставке гости узнают, каким человеком был Калашников, чем увлекался, как проводил свободное время, каковы были его привычки.

В качестве экспонатов композиции будет предложено большое количество личных вещей, знаки отличия, документы об участии Калашникова в отечественных и зарубежных организациях.

В России 10 ноября 2019 года отмечали 100-летний юбилей со дня рождения Калашникова. 20 февраля выходит в прокат художественный фильм «Калашников», основанный на реальных событиях создания легендарного автомата.