РИАМО – 19 фев. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в России делают все, чтобы не допустить распространения на территории страны нового типа коронавируса, сообщает Газета.ru.

Песков не стал комментировать временный запрет въезда в Россию для граждан Китая. Отвечая на вопрос о введении запрета, он заметил, что это юрисдикция правительства РФ, поэтому узнавать подробности лучше там.

«Можно лишь констатировать одно - принимаются все необходимые меры для того, чтобы воспрепятствовать попаданию и распространению коронавируса в нашей стране», — сказал Песков.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Заболевание стало быстро распространяться. На сегодняшний день заражено более 75 тысяч человек, также 2 тысячи зараженных умерло. Более 15 тысяч человек смогли излечиться. При этом вирус уже зафиксирован за пределами Китая.