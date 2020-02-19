РИАМО - 19 фев. За прошедшие сутки в одном и том же доме на Большой Внуковской улице в столице произошло два пожара, из огня спасли 11 человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«Сначала днем 18 февраля в 16 часов на вызов во втором подъезде выехали бойцы 206-го пожарно-спасательного отряда, затем 19 февраля они приехали на тушение пожара в этом же подъезде в шесть утра», – говорится в сообщении.

В ходе первого возгорания из дверей подъезда жилого дома №15 на улице Большой Внуковской валил сильный дым. Руководитель тушения пожара Олег Серегин объявил ранг пожара №1 и вызвал дополнительные силы. Пожарные эвакуировали людей.

По словам Серегина, было выявлено плотное задымление во втором подъезде, а на втором этаже бы огонь в общем коридоре. Общая площадь пожара составила 8 квадратных метров.

В доме загорелась электропроводка. Возгорание потушили в кратчайшие сроки благодаря грамотным действиям пожарных. Из подъезда было выведено 12 человек, также спасли трех человек, пострадавших нет.

На следующее утро в 6 часов утра вновь произошел вызов на загорание по тому же адресу.

Как отметил Серегин, снова дым шел из второго подъезда. На этот раз горела проводка в общем коридоре на шестом этаже. Общая площадь возгорания – 15 квадратных метров. Существовала угроза распространения пожара.

Возгорание было потушено оперативно. Из подъезда эвакуировали восемь человек, атакже спасено восемь человек, в том числе три ребенка. При пожаре никто не пострадал.

Социалисты устанавливают причины обоих пожаров, произошедших в одном доме в течение суток.