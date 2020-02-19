РИАМО – 19 фев. В России в каждой десятой компании будут давать премии ко Дню защитника Отечества, при этом к 8 Марта премии раздадут уже в каждой восьмой компании, сообщает Федеральное агентство новостей.

В то же время работодатели готовы увеличить премии на 8 Марта. Также работники порядка 49% российских компаний получат подарки к Международному женскому дню. На 23 февраля подарки получат в 43% компаний.

«При этом только 9% работодателей планируют провести мероприятие, объединив два праздника. Как отмечают эксперты, самый распространенный вариант праздника — фуршет в офисе, некоторые организуют поход в ресторан», - говорится в материале.

Соответствующий опрос провел сервис SuperJob. В выборку попали 500 компаний в разных регионах РФ.