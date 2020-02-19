РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 фев. Концерт хора ветеранов МДК «Яуза» пройдет в Мытищинской картинной галерее 26 февраля, сообщается в Instagram-аккаунте галереи. «Концерт «Защитникам Отечества» народного коллектива – Хор ветеранов МДК «Яуза» – состоится в 16:00 26 февраля. Художественный руководитель ансамбля: заслуженный работник культуры Московской области Левон Бабаянц, концертмейстер – Ирина Титарчук», – говорится в сообщении. Мероприятие проходит в рамках проекта «Зима в Подмосковье», вход свободный. Адрес Мытищинской картинной галереи: Новомытищинский проспект, дом 36/7. Телефон: 8(498)720-54-40. View this post on Instagram A post shared by 💥Мытищинская картинная галерея (@mrk_gallery) on Feb 19, 2020 at 1:42am PST

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