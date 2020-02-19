РИАМО - 19 фев. В центр поддержки и защиты бизнеса Подмосковья за 2 недели поступило 882 обращения от предпринимателей, обращения находятся на особом контроле губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщила в среду министр инвестиций и инноваций Московской области Наталья Егорова.

«Мы получили 882 обращения за две недели работы горячей линии (единый номер 0150 - ред.). Отработано из них больше половины, в работе находятся 243», - сказала Егорова во время первого бизнес-диалога «Про туризм» в Коломне.

По ее словам, обращения находятся на особом контроле губернатора Московской области Андрея Воробьева. Всего существует семь способов коммуникации по вопросам бизнеса. Например, сайт «Добродел», инвестиционный портал, а также посещение одного из 12 офисов «Мой бизнес». Ответственный исполнитель поможет подобрать меры поддержки и способы решения существующих проблем.

«Каждую неделю мы докладываем, сколько обращений поступило, по какой тематике, ход работы. <...> Обращайтесь, пожалуйста, с любым интересующим вас вопросом», - добавила Егорова.

В ходе бизнес-диалога «Про туризм», который прошел в Коломне, подмосковным предпринимателям рассказали о существующих мерах поддержки бизнеса, предоставляемых на территории региона.