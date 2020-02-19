РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 19 фев. В школе №2 Котельников 20 февраля состоится финальный этап ежегодного городского конкурса «Готов служить России!», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В данном конкурсе принимают участие три команды – это старшеклассники городских общеобразовательных школ №№1, 2 и 3. В каждой команде по 10 человек. Данное мероприятие уже проходило в Котельниках более 15 раз.

«Ребята будут соревноваться в разборке-сборке автомата, покажут свои знания в медицине, продемонстрируют свои навыки в строевой подготовке и проявят себя в творческом номере», – говорится в сообщении.

На первых двух этапах ученики школ сдавали нормативы ГТО и стреляли из пневматических винтовок.