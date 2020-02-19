РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 19 фев. Свыше 50 застройщиков приняли участие в круглом столе по вопросам получения разрешения на строительство на территории Подмосковья, сообщила начальник управления подготовки и утверждения документации по планировке территории министерства жилищной политики Московской области Ольга Яшкова.

В среду центр содействия строительству провел круглый стол для застройщиков, технических заказчиков и всех заинтересованных в получении разрешения на строительство лиц в администрации горокруга Красногорск.

«Мы запустили цикл круглых столов. До конца года мы хотим побывать в каждом муниципальном образовании Московской области. Красногорск стал вторым муниципальным образованием, в котором мы провели круглый стол. Здесь тема пользуется спросом. В Ленинском округе было только 20 участников, в Красногорске – более 50», – сказала Яшкова.

Она также отметила, что в Красногорске по данному вопросу заметна активность и бизнеса, и жителей.

По словам Яшковой, участники мероприятия задавали вопросы о получении технических условий, о внесении изменений в документацию по планировке территории, о согласованиях, которые необходимо получить в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, выносе сетей из пятна застройки и другие.

«Пакет документов, которые необходимо предоставить и процедуры, которые необходимо пройти для получения разрешения на строительство, не зависят от того, в каком городском округе расположен земельный участок. И даже от того, какой по площади объект застройщик хочет построить. Пакет документов одинаков и для объекта 10 квадратных метров, и для объекта в 500 тысяч квадратных метров», – добавила Яшкова.

Один из участников мероприятия, заместитель генерального директора по строительству ООО «Бирюза» Алексей Шумов отметил, что уже обращался ранее в Центр содействия строительству и получил там квалифицированную помощь.

«Считаю, что такие открытые дискуссии полезны для застройщиков и собственников земельных участков», – добавил Шумов.