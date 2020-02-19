РИАМО - 19 фев. В январе специалисты радиочастотной службы выявили по всей стране более 1 тысячи радиоэлектронных средств (РЭС) операторов «большой четверки», работавших с нарушениями порядка и правил использования радиочастотного спектра, это на 30% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.

«В Центральном федеральном округе выявлено 135 РЭС, которые эксплуатировались с нарушениями. Из них больше всего принадлежит ПАО «ВымпелКом» - 57, а далее следуют ПАО «МегаФон» - 44 РЭС, ПАО «МТС» - 24 и ООО «Т2 Мобайл» - 10 РЭС», - говорится в сообщении.

В 59% случаев нарушения связаны с работой РЭС без разрешения на использование радиочастот или без регистрации в территориальных органах Роскомнадзора.

По всем случаям нарушений приняты меры реагирования в соответствии с нормами и требованиями законодательства о связи и КоАП Российской Федерации.