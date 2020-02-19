РИАМО - 19 фев. Московская городская дума в среду на очередном заседании освободила Юрия Дмитриева от должности руководителя аппарата столичного парламента, передает корреспондент РИАМО.

«Коллеги, проект данного постановления (об освобождении от должности руководителя аппарата парламента – ред.) внесен 12 февраля комиссией по законодательству. Он рассмотрен на заседании комиссии 17 февраля, на котором большинством членов комиссии при одном воздержавшемся был принят и рекомендован к принятию депутатами Московской городской думы», - сказал председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников.

Он добавил, что профильная комиссия Мосгордумы начала рассматривать данное постановление после заявления Дмитриева об освобождении его от занимаемой должности по собственному желанию.

Предложение об освобождении Дмитриева было принято в ходе тайного голосования, по результатам которого за данное предложение проголосовали 26 депутатов, против - 12, один бюллетень был признан недействительным.

«Конечно, мое решение абсолютно добровольное. Совершенно не подлежащее внешнему воздействию или принуждению. Несмотря на то, что я действительно рад был работать руководителем аппарата, но все-таки большую часть своей трудовой деятельности я провел в органах исполнительной власти. В дальнейшем я бы хотел связать свою судьбу и трудовую деятельность именно на этом поприще, а не в органах представительной власти», - отметил Дмитриев.

До назначения руководителя аппарата столичного парламента временно исполнение его обязанностей с 1 марта 2020 года возложили на заместителя руководителя аппарата Мосгордумы Александра Таранова. Данное решение также было принято в ходе тайного голосования.

Дмитриев занимал должность руководителя аппарата Мосгордумы с 2015 года.