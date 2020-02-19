РИАМО - 19 фев. АО «Воскресенские минеральные удобрения» в прошлом году направило на природоохранную деятельность и комплекс мероприятий по снижению техногенной нагрузки на окружающую среду около 389,5 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Важным элементом стратегии предприятия, нацеленной на уменьшение негативного воздействия на экологию, является обновление технологического оборудования действующей производственной цепочки», - говорится в сообщении.

Осенью 2019 года в рамках второго этапа крупномасштабного инвестпроекта по модернизации сернокислотного производства заменили башню конечной абсорбции А2, которая обеспечивает улавливание загрязняющих веществ перед их выбросом в атмосферу. Внутри башни установлены 39 брызготуманоуловителей, выполняющих роль фильтров.

Большой объем работ, призванных повысить экобезопасность, проведен во всех основных цехах химкомбината. К примеру, в ЭФК №3 ввели в строй вентилятор для агрессивных сред ВНЖ-15,5. В ТЭС установлены кислородомеры уходящих газов и протоки РН-меров в осветлитель предочистки ХВО. В цехе водоснабжения и канализации запустили градирню №3 на ВОЦ №1, отремонтированы градирни с сокращением потребления речной воды. В сернокислотном цехе заменены ионообменные смолы и катализатор BASF в контактном аппарате СК-48.

Предприятие регулярно проводит контроль атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны. В санитарно-защитной зоне АО «ВМУ» за 2019 год превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлено ни по одному из показателей.

В мае и в октябре проведены очередные этапы рекультивации полигона №2 «Лопатинский» с применением осадков сточных вод, прошедших обеззараживание и обезвоживание. Очистку промышленных и сточных вод округов Воскресенск и Егорьевск осуществляют очистные сооружения цеха нейтрализации и очистки промышленных сточных вод (НиОПСВ). В 2019 году в цехе НиОПСВ проведен капремонт вторичного отстойника и аэротенка с заменой системы аэрации.

АО «ВМУ» является активным участником экоакций и субботников. Постоянно ведется работа по повышению экологической грамотности населения. На протяжении 2019 года в цехе НиОПСВ и на полигоне №2 «Лопатинский» для учащихся средних и высших образовательных учреждений проходили открытые уроки и экскурсии, организованные специалистами профильных служб.

Предприятие стало партнером муниципального конкурса исследовательских работ «День науки», выступило организатором экологического велоквеста и масштабного научно-образовательного проекта «УРАЛХИМиЯ», в котором приняли участие несколько сотен учащихся из 23 образовательных учреждений городского округа Воскресенск.

Большое внимание уделялось мероприятиям просветительского характера. При поддержке предприятия были выпущены новые серии медийного проекта «Приключения Колбочкина», в которых талисман химкомбината Степан Колбочкин рассказывает о производственной и природоохранной деятельности завода, его сотрудниках и соцпроектах.