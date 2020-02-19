РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. Следственное управление УМВД России по Подольску возбудило уголовное дело в отношении уроженца Республики Узбекистан, у которого обнаружили около 3 граммов героина, сообщил «РИАМО в Подольске» старший помощник Подольского городского прокурора советник юстиции Сергей Дзотцоев.

«Следственным управлением УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Ф. по факту незаконных приобретений и хранений наркотического средства в крупном размере, без цели сбыта. Расследованием по делу установлено, что уроженец и гражданин Республики Узбекистан 1974 года рождения ранее был несудим, без регистрации на территории РФ и без постоянного места жительства. Он незаконно приобрел через «закладку» около 3 граммов героина», – сказал Дзотцоев.

Он добавил, что гражданина Ф. задержали. Ему предъявили обвинение в совершении вышеуказанного преступления. Подольским городским судом с учетом мнения Подольской городской прокуратуры ходатайство следователем удовлетворено и данного гражданина заключили под стражу сроком на 2 месяца. Надзор за уголовным делом Подольской городской прокуратурой обеспечивается.