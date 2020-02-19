РИАМО – 19 фев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в конечном счете лишь какая-то часть предложений по поправкам будет включена в Конституцию РФ, большее количество поправок может размыть главный закон страны, передает Федеральное агентство новостей.

«Такое количество поправок размывало бы (Конституцию – ред.), но пока речь идет о предложениях», — отметил Песков.

При этом он напомнил, что, как ранее уже отмечал президент России Владимир Путин, часть предложений может быть принята в виде других нормативно-правовых актов.

Также Песков заявил, что поправки к конституции не отменят исполнение законов, а дополнят существующие нормы.

«Одно другое не отменяет, а дополняет, в любом случае», — отметил он, отвечая на вопрос о том, что улучшит жизнь россиян — количество поправок к конституции или исполнение федеральных законов.

Президент РФ предложил внести ряд поправок в Конституцию страны в ходе своего ежегодного послания Федеральному Собранию 15 января. В настоящий момент рабочая группа готовит целый пакет поправок. До 1 мая также планируется провести всенародное голосование по этому вопросу.