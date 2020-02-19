РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 фев. Две дополнительные группы для бесплатного изучения английского языка открыли для пенсионеров Балашихи в рамках программы губернатора Московской области «Активное долголетие», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Спрос на английский язык растет. Раньше занятия проводились два раза в неделю только в помещении управления социальной защиты населения. Со временем группа выросла до 35 человек. По численности это большой школьный класс, а желающие продолжали записываться. Поэтому было принято решение сформировать еще две дополнительные группы», - сказала заместитель заведующего отделом обеспечения социальных гарантий соцзащиты Балашихи Наталия Кармановская.

Она добавила, что учебные площадки организовали на улицах Заречная, 22 и Твардовского, 40. Занятия два раза в неделю там проводят преподаватели из образовательного центра по изучению английского языка.

Курсы для участников программы «Активное долголетие» проходят бесплатно. Им предоставляют учебные материалы и задают домашнее задание. На занятиях они учатся говорить о себе и общаться друг с другом на английском языке. Курс продлится до конца учебного года, после чего в сентябре будет объявлен новый набор.