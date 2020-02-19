РИАМО - 19 фев. В Одинцовском городском округе 20 февраля проведут мастер-класс по усовершенствованию техники хода на лыжах при передвижении классическим стилем для участников программы «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Занятие по лыжам пройдет 20 февраля в 15:00, а проведет его Герой Российской Федерации, пятикратная Олимпийская чемпионка, депутат Московской областной думы Лариса Лазутина.

«Мастер-класс пройдет в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха (город Одинцово, улица Манжосовская, дом 1, Красногорское шоссе, 3 километр). Начало мероприятия в 15:00», - говорится в сообщении.