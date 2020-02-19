РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 фев. Ветеранам Великой Отечественной войны в Подольске при необходимости бесплатно заменят газовое оборудование в преддверии 75-летия Победы, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Московской области, в том числе и в Подольске, проходит акция «Мособлгаз» – с благодарностью за Великую Победу!». В текущем году специалисты предприятия проведут бесплатную комплексную диагностику, техническое обслуживание и, при необходимости, замену газового оборудования в домовладениях ветеранов. Главная цель акции – забота о безопасности ветеранов при использовании газа в быту», – говорится в сообщении.

Принять участие в акции могут ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, а также награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда». Участники должны быть постоянно зарегистрированы на территории Московской области.

«С условиями акции жители Подольска могут ознакомиться на сайте предприятия «Мособлгаз», по бесплатному телефону горячей линии: 8(800)200-24-09 или в филиалах «Мособлгаза», – поясняется в материале.