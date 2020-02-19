РИАМО - 19 фев. Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram снимок, на котором ее лицо совсем неузнаваемо и слишком вытянуто из-за обработки в Photoshop, сообщает Федеральное агентство новостей.

Подписчики Волочковой не смогли узнать балерину на фотографии, где ее лицо и тело неестественно вытянуты. Они предположили, что танцовщица неудачно воспользовалась Photoshop, пытаясь сделать себя стройнее и выше, несмотря на то, что по сравнению с рядом стоящими женщинами она смотрится достаточно высокой.

«Вмешательство Photoshop также сказалось на перспективе. Из-за попыток изменить лицо, на фотографии «поплыл» задний план», - говорится в материале.

Волочковой сейчас 44 года, ее часто критикуют за снимки в откровенных купальниках или в стиле «ню», говоря, что такие фотосессии не соответствуют возрасту балерины. Все негативные комментарии Волочкова объясняет завистью и злобой людей, которые не смогли реализовать себя в жизни и не дополучили любви.