РИАМО - 19 фев. Железнодорожники убрали неисправный поезд на Рижском направлении МЖД и возобновили движение по всем путям, сообщается на сайте Московской железной дороги.

«Прилагаются максимальные усилия, чтобы как можно быстрее ввести поезда Рижского, Курского направлений и МЦД-2 в график», - говорится в материале.

В МЖД рекомендовали следить за изменениями в расписании и принесли извинения за дискомфорт.

Ранее сообщалось, что движение поездов на Рижском, Курском направлениях МЖД и втором Московском центральном диаметре затруднено из-за вынужденной остановки электрички.