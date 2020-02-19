Сегодня в Московском регионе работает более 50 санаториев – как бывших советских здравниц с историей, так и ультрасовременных комплексов. Санатории стараются идти в ногу со временем, предлагая большой выбор услуг – от спа-процедур, флоатинга и детокса до авторских методик и оздоровительных программ на любой возраст и кошелек. Здесь можно как пройти полный курс лечения, так и устроить экспресс-релакс в выходные. Обозреватель РИАМО выбрала 10 здравниц под Москвой на разные бюджеты и запросы.

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Санаторий «Валуево»

Где: Москва, пос. Филимонковское, пос. Валуево

Профиль: лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, неврологических заболеваний

Цена: от 4800 рублей в сутки

Санаторий «Валуево» расположен на территории бывшей усадьбы ученого вельможи, графа Алексея Ивановича Мусина-Пушкина. Кроме лечебных и оздоровительных программ, здесь можно насладиться прогулками по графскому парку с каскадными прудами в окружении построек XIX века. В санатории разработали 12 программ для различных типов заболеваний, работает женский клуб с программами коррекции и моделирования фигуры, омоложения и экспресс-релаксации. Кроме того, предлагается большой выбор спа-процедур, озонотерапия, грязелечение, флоатинг, лимфодренаж и многое другое. В санатории есть две соляные шахты – спелеокамера и галокамера. Поселиться можно как в комфортабельных номерах, так и в семейных коттеджах.

Санаторий «Красная Пахра»

Где: Москва, пос. Краснопахорское, с. Красное, ул. Парковая, д. 10, стр. 1

Профиль: лечение сердечно-сосудистых и гинекологических заболеваний, заболеваний нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания

Цена: от 5900 рублей в сутки

«Красная Пахра» (работает с 2015 года) – это и классический санаторий, и спа-отель «4 звезды» для семейного отдыха «в одном в флаконе». Здесь есть и детская анимация, и программы для романтического уикенда, и большой выбор лечебных программ, в том числе для детей, людей старше 30 и 45 лет, а также длительные санаторно-курортные программы для пенсионеров. В лечении используются йодобромные минеральные воды и Старорусские грязи, которые обладают «мощным гормононормализирующим и противовоспалительным эффектом». В праздничные даты для гостей комплекса устраивают мастер-классы, концерты и ужин с комплиментами от шеф-повара.

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Санаторий «Вороново»

Где: Москва, пос. Вороновское, квартал № 112

Профиль: заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, нервной системы и др.

Цена: от 5600 рублей в сутки

Усадьба «Вороново» когда-то была вотчиной московского градоначальника Федора Ростопчина, а позже перестроена при графе Сергее Дмитриевиче Шереметьеве. С 2013 года это современный лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России. Постояльцы могут разместиться в одном из трех корпусов, среди которых – изысканный «Голландский домик», построенный еще при Ростопчине. В санатории можно пройти обследование и лечение, курс реабилитации после различных заболеваний или просто отдохнуть с семьей на выходных: к услугам гостей бассейн с сауной, спортзал, бильярд, бадминтон и настольный теннис. Для любителей большого тенниса есть корт, работает конный клуб.

Санаторий «Пушкино»

Где: Московская область, г. Пушкино, Красноармейское ш., 28а

Профиль: лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата

Цены: от 4100 рублей в сутки

Отдохнуть в окружении огромного парка с березовыми и липовыми аллеями и озерами можно в санатории «Пушкино». В советское время он имел статус санатория ЦК КПСС, поэтому база до сих пор крепкая, отмечают гости. При этом оснащение современное, а для каждого отдыхающего составляется индивидуальная программа. В лечении используется широкий набор методов – диетотерапия, ЛФК, галотерапия, кислородотерапия, массаж, аппаратная физиотерапия и другие. Гости здравницы могут поселиться в номерах или комфортабельных коттеджах.



«Ревиталь Парк»

Где: Московская область, г. Балашиха, Леоновское шоссе, д.2

Профиль: оздоровительные программы по авторским методикам

Цены: от 6500 рублей в сутки

В «Ревиталь-парке» предлагают лечение по авторским методикам, разработанным под руководством директора санатория, доктора медицинских наук Михаила Берштейна. В программах используется как традиционная, так и нетрадиционная медицина, всего – более 160 методик оздоровления. Гости могут выбрать одну из трех программ: «Очищение и омоложение», «СПА-путешествие», «СПА – антистресс». Санаторий стоит на берегу озера в окружении благоустроенного парка. Разместиться можно в номерах «четыре звезды» либо в коттеджах.

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Санаторий «Барвиха»

Где: Московская область, Одинцовский г.о., пос. Барвиха

Профиль: сердечно-сосудистые заболевания, заболевания нервной, дыхательной, пищеварительной, мочевыделительной систем и опорно-двигательного аппарата

Цены: от 10300 рублей в сутки

Санаторий открыли еще в 1930 году по проекту знаменитого советского архитектора Бориса Иофана. Здесь лечилась вся кремлевская элита, поправляли здоровье Юрий Гагарин и Михаил Булгаков. В наше время прочувствовать всю мощь «кремлевской медицины» может любой желающий. Здесь предлагают множество лечебных программ, уникальные методики лечения стресса, бессонницы, апное сна. Есть программы «Антистресс» на семь и 12 дней, «Детокс», рассчитанная на шесть дней, а также оздоровительный отдыха с занятиями спортом. Вокруг санатория – роскошный парк с хвойными и экзотическими деревьями, до дорожкам которого прогуливались многие знаменитости.

Санаторий «Подмосковье»

Где: Московская область, г.о. Домодедово, пос. сан. «Подмосковье», с. 25

Профиль: лечение сердечно-сосудистых заболеваний, болезней вен, позвоночника, суставов, нервной системы, желудочно-кишечного тракта, сахарного диабета и других

Цена: от 4750 рублей в сутки

Основной 7-этажный корпус санатория «Подмосковье» был построен в 1970-е годы, поэтому многие гости испытывают ностальгию. При этом в номерах, по отзывам, очень современно и уютно. В санатории множество лечебных программ – от коррекции веса до реабилитации после инфаркта. Есть соляная пещера, водолечебница, ингаляторий, большой бассейн, банный комплекс и многое другое. После процедур можно прогуляться по огромной территории и выпить минеральной воды из собственного бювета.

Центр здоровья «Верба Майер»

Где: Московская область, г. Пушкино, ул. Зеленая роща, вл. 17

Профиль: майер-терапия, диетология, эндокринология, иммунология, кардиология, лечение болезней опорно-двигательного аппарата, восстановление женского и мужского здоровья

Цены: от 19000 рублей в сутки

В оздоровительном центре «Верба Майер», который работает по методикам известного австрийского врача Франца Майера, любят отдыхать актеры и звезды шоу-бизнеса. В основе майер-медицины – холистический (целостный) подход к здоровью, то есть организм рассматривается как система, способная к саморегуляции и самовосстановлению, при этом главное – питание. Поэтому в центре большое внимание уделяют рациону пациентов: например, вместо куриных яиц повара используют яйца цесарки, блюда не содержат сахар и глютен, еда готовится из сезонных продуктов с местной эко-фермы. Здесь можно выбрать специально разработанные программы для здоровья и омоложения: «Здоровая печень», «Антистресс», «Молодость кожи», «Коррекция фигуры», «Остеопатия» и другие.

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Санаторий «Ерино»

Где: Москва, Рязановское поселение, пос. Ерино

Профиль: лечение заболеваний органов дыхания, пищеварения, сердечно-сосудистой системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани, урологических и гинекологических болезней

Цена: от 1500 рублей в сутки

Санаторий «Ерино», открытый в 50-е годы прошлого века, стал особенно популярен благодаря источнику минеральной воды, которую и сейчас добывают на глубине 400 метров. Отдыхающие, среди которых много москвичей по соцпутевкам, любят «Ерино» за расположение – корпуса стоят между реками Десна и Пахра, в окружении живописных лесов. Здесь можно отдохнуть как бюджетно (номера с общим санузлом), так и в современных апартаментах. Кроме разнообразных лечебных процедур, к услугам гостей – бассейн с баней и сауной, спортзал, солярий, ресторан, детская комната, а также вечерняя культурная программа и кинопоказы любимых советских фильмов.

Санаторий «Звенигород»

Где: Московская область, г.о. Звенигород, Луцинское шоссе, вл. 2, стр. 18

Профиль: заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, эндокринной системы, органов пищеварения, нервной системы, мочеполовой сферы.

Цена: от 3050 рублей в сутки

Санаторий «Звенигород» построен в одном из самых живописных уголков Подмосковья, который называют «подмосковной Швейцарией». Говорят, главное лечение в здешних краях – климатотерапия, то есть лечение местным благоприятным климатом. Санаторий расположен на территории бывшей княжеской усадьбы «Введенское». Во большом дворце оборудован спальный корпус класса «люкс», а пейзажный липовый сад и подъездная аллея доступны для прогулок всех отдыхающих. Для каждого гостя подбирают индивидуальную схему лечения, которая включает как традиционные, так и новейшие методы лечения. Например, бальнеотерапию, аппаратную физиотерапию, грязе- и глинолечение и вибротермотерапию. Есть крытый бассейн, летом отдыхающие могут купаться и загорать на собственном пляже санатория на берегу Москвы-реки.

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ЛОК «Изумруд»

Где: Московская область, Наро-Фоминский г.о., д. Деденево

Профиль: заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, костно-мышечной системы и другие направления

Цена: от 3 тысяч рублей в сутки

ЛОК «Изумруд» – филиал одного из старейших медучреждений столицы, одноименного лечебно-реабилитационного центра, находящегося в ведении Минсельхоза России. Для лечения здесь используют широкий спектр физиотерапевтических и водолечебных процедур, а также различные виды массажа. Отдыхающим предложат и дыхательную гимнастику, и лечебную физкультуру, и скандинавскую ходьбу. Для тех, кто приехал поправить здоровье на уикенд, разработали несколько краткосрочных программ – «Антистресс», «Здоровый позвоночник» и «Снижение веса».