РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 19 фев. В Дзержинском рассматривается вопрос о возможном строительстве поликлинической пристройки на территории городской больницы, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В соседнем муниципалитете началось заселение ЖК «Новые Котельники», микрорайон рассчитан на 15 тысяч человек. Это жители соседних Котельников, но мы понимаем, что, возможно, они будут пользоваться инфраструктурой нашего города. Поэтому уже сейчас мы вместе с министерством здравоохранения Московской области рассматриваем вопрос о возможном строительстве поликлинической пристройки на территории больницы», - сказала глава Дзержинского Людмила Иванова.

Она подчеркнула, что это позволит увеличить пропускную способность медучреждения с 750 до 1,2 тысячи посещений в смену.