РИАМО - 19 фев. Глава подмосковного городского округа Шатура Андрей Келлер покинул свой пост, временно исполняющим полномочия главы назначен Алексей Артюхин, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Московской области.

В среду в Шатуре состоялось заседание совета депутатов, на котором Келлер сложил полномочия по собственному желанию.

«Депутаты приняли решение о возложении временного исполнения полномочий главы на заместителя главы администрации городского округа Шатура Московской области Артюхина А.В.», - говорится в сообщении.

Андрей Келлер был избран главой городского округа Шатура сроком на пять лет в октябре 2018 года.