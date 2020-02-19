РИАМО - 19 фев. В прошлом году в Коломенском городском округе на 8% вырос показатель заполняемости гостиниц, этого удалось добиться благодаря насыщенной культурной, спортивной и фестивальной программе, сообщил в среду глава муниципалитета Денис Лебедев.

«У нас был большой взлет (по количеству туристов - ред.), когда проходил чемпионат мира по футболу. <...> Мы этот туристический поток держим. <...> Мы за год смогли увеличиться на 8% по заполняемости гостиниц», - сказал Лебедев в ходе первого бизнес-диалога «Про туризм».

Он отметил, что привлекать все больше туристов удается благодаря насыщенной культурной, спортивной и фестивальной программе в округе. В частности, на участие в забеге «Пульс добра» в 2019 году зарегистрировалось 5 тысяч спортсменов, и столько же было зрителей. В 2020 году в Коломне снова пройдет этот забег.

«Я благодарю все предприятия, всех отельеров, всех музейщиков, людей, которые заняты в сфере туризма, за активную позицию. <...> Новогодние праздничные мероприятия прошли замечательно. Более 100 тысяч человек мы приняли. Заполняемость гостиниц была достаточно большая», - добавил Лебедев.

В ходе первого бизнес-диалога «Про туризм» министр инвестиций и инноваций Московской области Наталья Егорова и руководитель комитета по туризму Подмосковья в ранге министра Наталья Галкина обсудили с предпринимателями меры поддержки, предоставляемые властями региона, а также наметили пути решений первоочередных потребностей представителей туристической индустрии области.

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