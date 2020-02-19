РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 фев. Полицейские задержали жительницу Королева, укравшую у женщины мобильный телефон и снявшую с помощью него деньги с банковского счета, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу.

В дежурную часть УМВД России по Королеву обратилась местная жительница с заявлением о том, что в детской поликлинике, расположенной на улице Карла Маркса, неизвестные похитили ее мобильный телефон. Злоумышленники, используя похищенный телефон, украли деньги с банковского счета. Сумма общего ущерба составила 16 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления установлена и задержана 37-летняя местная жительница. По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.