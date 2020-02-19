РИАМО - 19 фев. Президент России Владимир Путин заявил, что глава государства имеет не самую большую заработную плату в стране, сообщает ТАСС.

Путин принял участие в возложении цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку, после чего подошел к жителям города, чтобы пообщаться. Одна россиянка задала ему вопрос, можно ли прожить на 10,8 тысячи рублей в месяц. По мнению президента, это не просто. Жительница города предположила, что зарплата главы государства больше.

«Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата», - сказал Путин в ответ на вопрос собеседницы.

Размер заработной платы Путина за 2018 год составил около 8,6 миллиона рублей, таким образом в месяц он получает около 720 тысяч рублей.

Женщина также рассказала, что не может купить продукты на установленный прожиточный минимум, и спросила о том, как прожить матерям-одиночкам. Президент подчеркнул, что сейчас проводится программа по поддержке семей с детьми.

Также глава государства пообещал сделать лучше информирование по поводу нацпроектов.