РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 19 фев. Начальник управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации подмосковного Красногорска Евгений Владимирский занял третье место на областном конкурсе «Лучший специалист в сфере местного самоуправления в Московской области».

В 2019 году на конкурс подали порядка 40 заявок. Победителей наградили в среду в Мособлдуме.

«Благодарность жителей и оценка депутатского корпуса – это огромный стимул к улучшению показателей личной работы. Хочу, чтобы больше наших дорогих жителей были довольны работой. Спасибо всем, кто предоставил эту возможность», – написал Владимирский в своем Instagram-аккаунте.

Он разместил в посте фотографию диплома за третье место в номинации «Лучший специалист в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Конкурс «Лучший специалист в сфере местного самоуправления в Московской области» проводил совет муниципальных образований региона.

На сайте Мособлдумы сообщается, что основная цель мероприятия – выявление творчески мыслящих и инициативных специалистов, которые трудятся в администрациях муниципальных образований Подмосковья, а также тех, кто непосредственно работает с жителями на территориях – лучших депутатов представительных органов муниципальных образований и руководителей органов территориального общественного самоуправления.