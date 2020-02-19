РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 фев. В подъездах одного из жилых домов в микрорайоне Климовск Подольска выявили нарушения в уборке, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

В среду сотрудники управляющей компании МУП «СЕЗ» и территориального управления администрации в микрорайоне Климовск проверили качество уборки в подъездах жилого дома №20 по проспекту 50-лет Октября.

«Отмечено, что в местах общего пользования чисто. Однако членами комиссии сделано замечание о необходимости убрать с лестничных клеток тумбочки. Лестничные клетки маленькие, их загромождение мешает качественной уборке подъездов, нарушает противопожарную безопасность», – говорится в сообщении.