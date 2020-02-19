РИАМО - 19 фев. Масштабная выставка живописи и графики «Великое искусство Аркадия Пластова» проходит в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки в Москве, говорится в сообщении пресс-службы академии.

«В экспозиции представлено более 500 работ. Картины для выставки предоставили девять российских музеев, включая Государственную Третьяковскую галерею. В экспозиции можно увидеть работы, которые ни разу не покидали запасников Третьяковки», - отмечается в материале.

Основу коллекции составило собрание семьи художника. На выставке, в частности, представлены знаменитый холст «Трактористки» и последний вариант картины «Фашист пролетел».

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«Экспозиция представляет стилистическое, тематическое и жанровое разнообразие творческого наследия одного из крупнейших мастеров отечественной живописи ХХ века. Наследие Аркадия Пластова – это искусство европейского и мирового контекста, по-своему отражавшее экзистенциальные и стилистические смыслы эпохи», - добавляется в сообщении.

Выставка проходит в музейно-выставочном комплексе академии Сергея Андрияки. 29 февраля увидеть экспозицию можно будет бесплатно в рамках дня открытых дверей, который проведет академия. Также гости смогут посетить музей акварели, где представлены более 200 работ мастеров XVI-XIX века.

В рамках дня открытых дверей также проведут консультации по предпрофессиональному и дополнительному образованию. Педагоги и ректор расскажут всем желающим о нюансах поступления в академию. Ведущие художники-педагоги проведут показательные мастер-классы, а сами гости смогут принять участие в пробных уроках.

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