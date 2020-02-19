РИАМО - 19 фев. Электронные торги по аренде трех нежилых помещений для открытия малого бизнеса объявили в подмосковном Фрязине, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Нежилые помещения расположены в Окружном проезде, дом 4. Объект площадью 42 квадратных метра предлагается за 92 тысячи рублей в год. Нежилое помещение площадью 23,6 «квадрата» предлагается за 52 тысячи рублей в год. Помещение площадью 23,6 квадратных метра – за 18 тысяч рублей в год.

«Все три помещения передаются в аренду сроком на 5 лет для деятельности, совместимой с нахождением в жилом доме. Каждое из нежилых помещений может стать отличной площадкой для начала и развития малого и среднего предпринимательства», – отмечается в материале.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 13 марта 2020 года.