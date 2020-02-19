РИАМО – 19 фев. С 1 апреля в России проиндексируют на 6,1% социальные пенсии, индексация затронет порядка 4 миллионов россиян, сообщает РИА Новости.

«Одновременно, исходя из соответствующих размеров соцпенсий, повысят выплаты по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву; участников Великой Отечественной войны; граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и другие», - отмечается в материале.

На индексацию будут тратить 2,41 миллиарда рублей в месяц, а до конца текущего года расходы составят 21,7 миллиарда рублей.

Социальная пенсия - это выплата, которую назначают по старости, если у человека нет подтвержденного трудового стажа или его не хватает для трудовой пенсии. При этом выплачивать ее начинают с 65 лет для женщин и 70 - для мужчин. Также соцвыплаты получают инвалиды и дети без кормильца. Ее средняя величина в 2019 году была 9266 рублей.