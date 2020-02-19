РИАМО - 19 фев. Ущерб природе от размещения нелегальной свалки строительных и бытовых отходов в Противне составил 1,5 миллиона рублей, эту сумму намерено взыскать министерство экологии и природопользования Московской области с нарушителя через суд, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

По информации о нарушении инспекторы эконадзора выехали на место. При проверке выяснилось, что на огороженном земельном участке размещены строительные и бытовые отходы общим объемом порядка 600 кубических метров.

«Участок арендует ООО «АГЕ», основным видом деятельности которого является сбор и транспортировка мусора. Хотя срок договора аренды истек, компания не освободила участок и не передала его арендодателю», – говорится в сообщении.

Таким образом, именно компания «АГЕ» должна нести ответственность за нарушение правил обращения с отходами.

По данному факту Минэкологии региона подало исковое заявление в Арбитражный суд Московской области.