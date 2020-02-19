РИАМО - 19 фев. Столичные власти выставили на аукцион пять земельных участков под коммерческую застройку, говорится в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике столицы.

Новые общественные комплексы, спортобъекты, автосервисы и торговые центры появятся на севере, юго-востоке, западе и северо-востоке столицы.

«Московские инвесторы могут подать заявки на участие в торгах по аренде пяти земельных участков, прием заявок на которые проводится до 2 марта, торги планируются 5 марта», – сказал руководитель департамента города по конкурентной политике Иван Щербаков.

Начальная цена объектов зависит от их назначения и размера участков. Она варьируется от 390,6 тысячи рублей до 17,3 миллиона рублей.