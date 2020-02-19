РИАМО - 19 фев. В столице 23 февраля резко упадет атмосферное давление, пройдет мокрый снег, местами переходящий в дождь, порывы ветра усилятся до 12-15 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеовести».

Во второй половине рабочей недели в Московском регионе вероятность осадков невысокая, сквозь облака будет проглядывать солнце, ожидается весеннее тепло. По ночам будет около 0 градусов, в Подмосковье местами – до минус 3. Днем в столице – плюс 3-5, по области – плюс 1-6 градусов.

«Но с приходом выходных ситуация в атмосфере начнет меняться. Очередной атлантический циклон, приближаясь к северо-западным границам России, в субботу начнет затягивать небо над Русской равниной облаками, и станет усиливаться ветер. В Московском регионе пик ненастья придется на воскресенье, 23 февраля. В День защитника Отечества в Москве ожидается резкое падение атмосферного давления – на 20 единиц за сутки», — говорится в сообщении.

Пройдет мокрый снег, который местами перейдет дождь. Порывы ветра будут усиливаться до 12-15 метров в секунду. Температура составит 0 – плюс 2 градуса.

Осадки ослабнут 24 февраля, теплее не станет. Но даже такая температура будет превышать климатическую норму на 6-8 градусов.