РИАМО - 19 фев. В подмосковную систему-112 с начала 2020 года поступило свыше 1,2 миллиона вызовов, которые приняли и обработали операторы, говорится в сообщении пресс-службы системы-112 Московской области.

«Наиболее загруженный период был в январские праздники. В эти дни количество поступивших вызовов от жителей и гостей Подмосковья доходило до 36 тысяч в сутки, при том, что обычно ежедневно поступает около 22 тысяч звонков. В общей сложности за этот период операторы приняли более 250 тысяч вызовов», – говорится в сообщении.

Согласно статистике, порядка 75% вызовов экстренных оперативных служб, поступивших в областную систему-112, адресовано скорой медицинской помощи, более 20% - полиции, остальные 5% – пожарным, ГИБДД, аварийной газовой и другим службам.

Система-112 Московской области на сегодняшний день является самой масштабной на территории России. В обеспечении ее работы задействовано более 3,6 тысячи специалистов. С 1 июня 2015 года операторы службы приняли и обработали более 36,7 миллионов вызовов.