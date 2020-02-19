Всего в текущем году на территории Подмосковья будут благоустроены 46 общественных пространств. В частности, работы по благоустройству будут проводиться в 11 парках, девяти набережных и зонах отдыха, восьми скверах и площадей, а также в пешеходных зонах и центральных улицах населенных пунктов. Также, в рамках реализации губернаторской программы, на территории каждого муниципалитета появятся новые детские площадки.