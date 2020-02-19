РИАМО - 19 фев. Состоялась церемония награждения участников подмосковной экологической программы «Шина-2019», лидером по сбору шин в 2019 году стал городской округ Ивантеевка, который занимает первое место уже четвертый год подряд, передает корреспондент РИАМО.

Вторым в номинации «Лидер программы «Шина-2019» стал городской округ Клин. Третье место занял Пушкинский городской округ.

«У нас акция проводится уже семь лет. И за эти семь лет собрано 5 миллионов шин - это огромное количество, огромный масштаб. Акция набирает обороты. 2019 год у нас лидирует по количеству собранных шин — свыше 8 тысяч тонн мы собрали совместно», - сказал зампред правительства – министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

Также он рассказал о плодотворном партнерстве с ГИБДД в рамках реализации данной акции.

«Очень многие заметили, что в период смены колес с учетом неснежной и теплой зимы инспекторы ГИБДД приветствуют автолюбителей и раздают листовки с напоминанием, что шины нужно просто поменять во имя безопасности, а те шины, которые выбывают из употребления, ни в коем случае нельзя выбрасывать в неустановленных для этого местах», - сказал Куракин.

По его словам, инспекторы УГИБДД ГУ МВД России по Московской области раздали 25 тысяч листовок.

Впервые в программе «Шина» появилась номинации «Открытие года». Главным открытием 2019 года стал Наро-Фоминский городской округ. В марте 2019 года здесь открыли пункты приема утильных шин, которым за 10 месяцев работы удалось собрать на переработку 107 тонн шин.

Одним из главных событий церемонии стало подписание девелоперской группой компаний «Инград», министерством экологии и природопользования Московской области, Фондом рационального природопользования и эколого-просветительским проектом «Хранимиры» соглашения о взаимодействии в сфере экологического просвещения.

Программа будет реализована в Подмосковных жилых кварталах ГК «Инград». В рамках программы девелопер будет нести экологическое просвещение жителей своих жилых кварталов, а также будет заниматься экологическим образованием детей в школах и детских садах на подконтрольной ему территории.